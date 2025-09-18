Con cámaras móviles, aplican entre 100 y 150 multas de tránsito por día en Salta

La Municipalidad de Salta informó que en los últimos nueve meses se labraron cerca de 27 mil infracciones de tránsito mediante el uso de cámaras móviles.

Estos dispositivos, que se colocan en el casco o en el pecho de los motoristas, permiten detectar infractores al paso en distintos puntos de la ciudad.

Según detalló la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, cada día se confeccionan entre 100 y 150 actas, lo que equivale a unas 3 mil multas mensuales. La medida apunta a reforzar los controles y mejorar el orden vehicular en sectores críticos del municipio.

“Estamos cumpliendo con el pedido de los vecinos, quienes nos solicitaron controlar el estacionamiento en doble fila, más que nada en algunas instituciones. Lo vamos a seguir haciendo como lo hacemos todos los días y vamos a multar a quien no cumpla las normas. Usamos las cámaras móviles porque es un método altamente efectivo”, afirmó Matías Assennato, secretario del área.

Desde la cartera remarcaron que los operativos continuarán de manera diaria, con foco en el respeto a las normas de tránsito y la seguridad vial.