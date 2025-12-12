Advierten que la baja en vacunas puede reavivar enfermedades controladas

Si bien Salta es una de las provincias que históricamente presenta mejores coberturas de vacunación en el país, lo que asegura un nivel de protección alto para su población, existe una preocupación creciente sobre el porcentaje de personas que aún no completan sus esquemas, pues la disminución en las tasas de inoculación a nivel nacional aumenta el riesgo de que reemerjan enfermedades que ya se creían controladas.

En este sentido el doctor Eduardo López, médico pediatra e infectólogo del Hospital Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, destacó en Sin Vueltas de InformateSalta la excelencia del Calendario Nacional de Vacunación, pero enfatizó que se debe trabajar activamente para alcanzar el 95% óptimo de la población vacunada.

El doctor López explicó que el principal problema que enfrenta el país para alcanzar ese nivel óptimo no es el calendario en sí, sino la disminución en la cantidad de gente que acude a vacunarse. Esta caída, según el especialista, se debe principalmente a problemas de acceso, un factor que impacta directamente en la cobertura.

El infectólogo alertó que la caída de las coberturas tiene una consecuencia directa y peligrosa: la acumulación de personas susceptibles en la población. "Cuando usted le baja las coberturas, llega el momento que se empiezan a acumular los susceptibles", afirmó, bastando la entrada de un solo caso de una enfermedad como el sarampión o la tos convulsa para que se genere un brote, tal como ocurrió recientemente en algunas provincias con la tos convulsa (Coqueluche).

López hizo hincapié en que la desinformación y la "reticencia" son factores que complican aún más el panorama: En el caso de los adolescentes, solo el 50% recibe las vacunas de ingreso escolar (5 años) y un 60% se vacuna a los 11 años, una edad clave donde se aplican vacunas importantes, como el refuerzo contra el meningococo y la vacuna contra el VPH, que previene cánceres.

Finalmente, el doctor López aconsejó a la población que tenga sus calendarios completos: "Lo primero que tiene que hacer es ir al médico que le actualice el programa de inmunizaciones", para luego acudir a un vacunatorio. Además, reiteró que es responsabilidad del Estado (nacional, provincial y municipal) asegurarse de que "la vacuna le llegue fácil a la gente", promoviendo ser proactivo e ir a vacunar a escuelas, clubes o barrios.