Alcaidía desbordada: Hay más de 700 internos en un edificio para 350

El presidente del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, Rodrigo Solá, advirtió por Aries que la Alcaidía provincial atraviesa el momento más crítico del sistema penitenciario salteño, superando incluso los niveles de hacinamiento del penal de Villa Las Rosas.

Según explicó, el edificio fue inaugurado para alojar a 350 personas, pero llegó a contener más de 900 internos y actualmente mantiene alrededor de 700. “En algunas celdas conviven cinco o seis personas, y no hay posibilidad de que todos duerman en camas. La seguridad queda muchas veces en manos de los propios internos”, alertó Solá.

A nivel provincial, los datos oficiales marcan una sobrepoblación del 40%, aunque el comité eleva esa cifra hasta un 150%, si se toman en cuenta estándares internacionales y las condiciones de las comisarías.

Solá advirtió también sobre la demora en los procesos judiciales y el acceso limitado a beneficios de progresividad para quienes cumplen condenas, factores que agravan el panorama. “La situación es estructural: la falta de capacidad de cárceles y alcaldías, sumada a la demora en los juicios, genera altos niveles de violencia y conflictividad”, expresó.

El comité constató comisarías donde 30 o 40 personas comparten una misma celda bajo la supervisión de apenas cuatro policías, dos de ellos mujeres.

“Estas condiciones representan un riesgo tanto para los internos como para el personal policial”

Finalmente, instó a implementar medidas urgentes que garanticen derechos básicos y seguridad en los establecimientos penitenciarios de la provincia.