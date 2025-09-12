Juicio de Vª Las Rosas: Avanzaron los alegatos y el juicio seguirá el martes

Este viernes se reanudaron los alegatos en el juicio contra una presunta red narcocriminal que operaba dentro de la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas. En la causa están imputadas 20 personas, entre ellas internos, familiares y funcionarios del Servicio Penitenciario.

El tribunal está integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio. Si bien en un inicio estaba previsto que el veredicto se conociera el martes 23 de septiembre, los tiempos del debate podrían extenderse. Al término de la jornada, los magistrados pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 16, cuando se reanuden las exposiciones de las defensas.

Los funcionarios penitenciarios son juzgados por exacciones ilegales agravadas, concusión, comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, cometida en un lugar de detención y por funcionarios a cargo de la custodia de presos, y asociación ilícita, todo ello en concurso real.

En tanto, los internos y sus familiares enfrentan acusaciones por comercialización de estupefacientes agravada bajo las mismas condiciones y asociación ilícita.