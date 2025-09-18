Gobierno y municipios coordinan defensa ante la temporada de lluvias en el norte

Con las lluvias cada vez más cerca, el Gobierno de Salta puso en marcha un plan preventivo para estar listos ante cualquier emergencia climática en el norte provincial.

La idea es anticiparse con obras y organización para no repetir las complicaciones que dejaron los últimos temporales.

El Comité de Emergencia Climática ya trabaja en la limpieza de cauces con sedimentos, el reacondicionamiento de defensas y nuevas obras hídricas para mejorar la circulación del agua.

También se definió cómo se repartirán las tareas entre distintas áreas, para evitar superposiciones y actuar más rápido.

“Convocamos al comité pensando en la proximidad de la época de lluvias. Queremos que cada área sepa qué hacer y sumar recursos para un trabajo más coordinado”, explicó el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, quien encabezó el encuentro.

El diputado por San Martín, Rogelio Segundo, valoró que se hagan estas reuniones con anticipación y destacó la participación de autoridades locales como el intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón, además de representantes de comunidades originarias.

Desde Vialidad, Gonzalo Macedo adelantó que recorrerán junto a autoridades locales la ruta provincial 54 –afectada por la fuerza del río en la zona de Misión La Paz– y que se construirán badenes para permitir que el agua corra sin dañar el pavimento.

En materia de seguridad, el secretario Nicolás Avellaneda resaltó la importancia de un protocolo de respuesta coordinado entre Bomberos, Defensa Civil y las distintas divisiones de la Policía, con refuerzo de comunicaciones para llegar rápido a los puntos críticos.

Por su parte, la Secretaría de Recursos Hídricos ya arrancó con la limpieza del puente internacional de Misión La Paz –del lado argentino y paraguayo– y seguirá con la reparación de defensas en La Gracia y Anselmo. Después, los equipos se trasladarán a Las Vertientes, Santa María, Hito 1, La Puntana y Monte Carmelo.

El comité fue encabezado por Mimessi, acompañado por el ministro de Producción, Martín de los Ríos, además de funcionarios de Recursos Hídricos, Asuntos Indígenas, Medicina Social, Desarrollo Comunitario, Defensa Civil y la jefatura de Bomberos de la Policía.