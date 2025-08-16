Continúa la entrega de contención alimentaria para familias originarias

El programa Focalizados continúa distribuyendo módulos de alimentos secos principalmente a integrantes de comunidades originarias a través de operativos de gran extensión territorial, para cubrir las particularidades geográficas de diversos sectores de la provincia. Se trata de operativos de asistencia que se realizan en simultáneo, para brindar alimentos secos que son provistos en un módulo alimentario, cuya programación prevé que se desarrollen en San Antonio de los Cobres y Tartagal hasta el jueves 21 de agosto.

Estas acciones territoriales se realizaron días pasados en Embarcación, Aguaray, Pichanal y Molinos, para la entrega de módulos alimentarios se realizan tanto en inmediaciones de los ejidos urbanos, como en las áreas periurbana y rurales. Los mismos están destinados principalmente a niños de 6 meses a 7 años; embarazadas a partir del tercer mes; personas con discapacidad y adultos mayores pertenecientes a familias originarias.

Acorde al cronograma, agentes del Programa Focalizado distribuirán un refuerzo alimentario mediante operativos coordinados con las áreas de Acción Social municipales, Parque Automotor de la Provincia, y las áreas operativas locales del Ministerio de Salud Pública, tanto hospitales como centros de salud. Mediante esta articulación, se garantiza el control de la libreta nutricional mediante la intervención de agentes de APS (Atención Primaria de la Salud); lo que permite reforzar el seguimiento en concreto de los programas alimentarios.

Desde el Programa se recordó que el cronograma está sujeto a modificaciones por razones climáticas o por el estado de los caminos a raíz del tiempo. Además, se indicó que aquellas personas que no pudieron acceder al refuerzo los días y lugares consignados, pueden acercarse a alguno de los puntos restantes para recibir el módulo.

A través de gestiones del ministro Mario Mimessi con el Ministerio de Capital Humano de Nación, Focalizados cuenta con continuidad. De esta manera el Gobierno de la Provincia sigue brindando un refuerzo a la alimentación de familias originarias de comunidades. El módulo alimentario consta de alimentos secos que cumplen con los estándares de salud establecidos por la Ley Nacional N° 27.624 de Promoción de Alimentación Saludable.

Cronograma de entrega en el Municipio Tartagal

Lunes 18/08

15:30 - Sachapera I, Sachapera II, Lapacho II y Lapacho III

Martes 19/08

9:00 - Misión Chorote, El Ceibo, Nuevo Amanecer, TGN y Tomás Ryan

15:30 - Lapacho I, Cebilar I, El Tuscal, La Esperanza y Chorote IV

Miércoles 20/08

9:00 - Yacuy, Tranquita y La Rosa

15:30 - Virgen de la Peña, El Aguay, Zanja Honda, Cuña Muerta II y Cuña Muerta

Jueves 21/08

9:00 - 9 de Julio, Belgrano, Milagrito y La Loma

15:30 - San Antonio, Tapiete, Coronillo y Taperigua