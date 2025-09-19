¡Se viene el Día del Estudiante! Dónde ir, precios y todo lo que tenés que saber

Este domingo 21 de septiembre, los estudiantes de Salta tienen una cita doble: celebrar su día y darle la bienvenida a la primavera.

Para la ocasión, distintos campings y complejos municipales se preparan para recibir a quienes quieran disfrutar al aire libre con amigos y familia.

En Capital, según supo InformateSalta, la Municipalidad habilitó el Complejo Municipal Carlos Xamena. Pero ojo: no es un camping tradicional, sino un espacio exclusivo para motorhomes y vehículos carrozados. Los precios son:

Camionetas/Autos carrozados: $10.000

Mini combis: $12.000

Ómnibus, camiones y Trafic: $15.000

Camioneta/Auto + casilla: $11.200

Es importante tener en cuenta que la pileta aún no está habilitada, el predio no funciona como camping nocturno y no se permite el ingreso de menores sin adultos.

En el municipio de La Caldera, los campings Santa Mónica y Quitilipi abrirán sus puertas este sábado 20 y domingo 21, de 9:00 a 20:00. Los predios ofrecen amplios espacios verdes y asadores, ideales para pasar el día haciendo picnic o un clásico asado con amigos.

Entrada por persona: $2.000

Carpa: $2.000

Vehículo: $2.000

Para garantizar un festejo seguro, la municipalidad prohíbe el ingreso con bebidas alcohólicas y no se permitirá acampar durante la noche; los visitantes deberán retirarse al cierre del horario.

Por otro lado, el Camping Juanillo López de Campo Quijano y el Camping El Préstamo de Coronel Moldes permanecerán cerrados durante todo el fin de semana, según lo constatado por InformateSalta.