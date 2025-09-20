Planazo: Hoy inauguran la plaza de la ex Palúdica con shows en vivo y propuestas culturales

La Municipalidad de Salta inaugurará hoy, sábado 20 de septiembre a las 18:30, la nueva plaza de la ex Palúdica, un espacio cultural y recreativo que se conecta con la Usina Cultural y el Paseo Güemes. La apertura contará con la presentación de la Orquesta Sinfónica, la Orquesta Juvenil y la banda 25 de Mayo, además de una recepción con artistas circenses.

Hasta las 21 hs., los vecinos podrán acercarse con su mate para disfrutar de este nuevo paseo enmarcado en edificios restaurados de principios del siglo XX. El proyecto incluye jardinería sustentable, sistema de goteo y riego por aspersión, y se prevé que los horarios de visita se ajusten según la demanda de los salteños.

“No restauramos una plaza, lo que hicimos fue hacer una plaza”, afirmó Pablo Sánchez, coordinador del Área Centro de la Secretaría de Obras Públicas, quien destacó la importancia del nuevo espacio como punto de encuentro para distintas actividades culturales.

Por su parte, Ariana Benavidez, coordinadora de Cultura Activa, adelantó que por el momento solo se presentarán shows musicales, aunque se evalúa incorporar ferias de artesanos en futuras ediciones.

La expectativa municipal es que el lugar se convierta en un nuevo polo cultural para los jóvenes, en línea con el protagonismo que adquirió la Usina Cultural como espacio de encuentro y formación.