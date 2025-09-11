Prevén desocupar las oficinas de la ex Palúdica antes de la inauguración del nuevo paseo

Ante la inminente inauguración del nuevo "Paseo Ex Palúdica", que se llevará a cabo en unos días, se ha solicitado a los trabajadores de Salud que actualmente operan en el lugar que procedan a desocupar las oficinas, en las dependencias donde funcionan las áreas de Control de Enfermedades Transmisibles por Vectores, Salud Ocupacional Salta y la Unidad Sanitaria.

Según la información compartida por el medio Salta|12, la delegada de UPCN en la ex Palúdica, Matilde Juárez, comentó que el pedido de retiro de las instalaciones llegó bajo un acta extra protocolar firmada por el procurador municipal, Matías Risso.

Junto a esta notificación, Juárez señaló preocupación en torno al futuro desempeño, por cuando personal ya habría sido reasignado para trabajar en un predio de calle Vicente López 230, el cual desde el sector no lo ven viable a largo plazo, con un espacio que no sería el suficiente.

La delegada resaltó que, en este lugar, los trabajadores llevan a cabo tareas importantes, como la erradicación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikunguña, además de trabajar en la prevención de otras enfermedades como el Chagas.

Cabe puntualizar que la medida requerida busca habilitar por completo el espacio para el nuevo uso recreativo y cultural., el cual ya sobrepasó el 90% de avances, teniendo previsto inaugurarse el próximo sábado 20 de septiembre, para el disfrute y paseo de salteños como turistas por igual.