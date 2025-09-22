Con la vuelta del calor, el parque acuático de Moldes se alista para recibir visitas

Con la llegada de las altas temperaturas, el Parque Acuático de Coronel Moldes se prepara para abrir sus puertas y recibir a bañistas y visitantes, con el objetivo de ofrecer un espacio de recreación para familias y turistas, espacio que si bien su camping ya se encuentra habilitado, las piletas se activarán en los próximos días.

Así lo confirmó Eleonora Gallardo, coordinadora de Parques Urbanos de la Provincia, quien en declaraciones a FM Aries, anticipó que aún no hay una fecha oficial de apertura, pero que se definirá a la brevedad para dar inicio a la temporada y que la gente pueda encontrar alivio al sofocante calor estacional.

Dicho esto, Gallardo recordó que el camping está disponible todo el año, de lunes a lunes, y cuenta con asadores, espacios para carpas y motorhomes, además de todas las conexiones necesarias para los visitantes.

La coordinadora destacó que el complejo cuenta con cuatro piscinas adaptadas, toboganes, jacuzzi y atracciones acuáticas para toda la familia. Además, el parque ofrece baños, duchas, restaurante, seguridad policial, servicio de salud y guardavidas para garantizar una estadía segura.

En cuanto a los precios, la funcionaria adelantó que no habrá un incremento significativo con respecto a la temporada anterior. “No habrá un incremento significativo, siempre buscamos coherencia con lo que ofrecemos y lo que la gente puede pagar”, aseguró.

Finalmente, Gallardo recordó que el predio es inclusivo para las personas con discapacidad, ya que el lugar está adaptado para su accesibilidad. Además, las personas con discapacidad y un acompañante ingresan de manera gratuita.