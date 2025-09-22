Arrancamos la semana con lluvia ¿se queda o se va?

La lluvia se venía anunciando desde ayer a la tarde, con cielo nublado y aire fresco que trajo las precipitaciones durante la noche del domingo.

Este lunes se extendió la lluvia durante la madrugada, pero ojo, que para el resto de la jornada no se espera que continue, presentándose el cielo parcial a mayormente nublado con una máxima de 20°C.

El martes la máxima alcanzará los 23°C con una mínima de 11°C, sin lluvias a la vista con un cielo algo nublado según informa el Servicio Meteorológico Nacional.

La mitad de semana se presenta con un miércoles despejado y una máxima en aumento alcanzando los 26°C con una mínima de 7°C.

El jueves la máxima será de 27°C con una mínima de 11°C, continuando el cielo despejado replicándose el viernes, pero con un repunte de temperatura, alcanzando los 30°C con una mínima de 14°C.