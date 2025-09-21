¿Por qué se regalan flores amarillas este 21 de septiembre?

Cada 21 de septiembre, con la llegada de la primavera, las redes sociales se inundan de videos y publicaciones donde los usuarios muestran flores amarillas.

Esta tendencia viral, que fue replicada por millones, tiene un origen particular ligado a la cultura popular argentina.

La razón detrás de este fenómeno se encuentra en la canción "Flores amarillas", parte de la banda sonora de la reconocida novela de Cris Morena, Floricienta.

El tema musical precisamente narra el sueño de la infancia de la joven protagonista: recibir flores amarillas. Este detalle, junto con la popularidad que tuvo entre sus seguidores la producción juvenil, se encargó de catapultar la historia a una tendencia masiva en redes sociales.

El color amarillo, elegido para las flores de esta tradición, tiene un significado especial. Representa alegría, energía, optimismo y renovación, valores que se asocian tanto con la llegada de la primavera como con el espíritu de los jóvenes que celebran este día.

En el contexto de la tendencia, el amarillo también simboliza esperanza y afecto, y refuerza la idea de que regalar flores no solo cumple un deseo de Floricienta, sino que transmite sentimientos positivos y cercanía entre quienes participan de la tradición.

Regalar flores el Día de la Primavera es una costumbre popular que busca celebrar la llegada de la estación, y simboliza la renovación, vida y alegría. Esta tradición se mantuvo durante décadas y suele combinarse con la celebración del Día del Estudiante, transformándose en un gesto de amistad, cariño y afecto entre jóvenes y adultos.

Actualmente, la tendencia viral adaptó esta costumbre a la cultura digital: los videos invitan a parejas sentimentales a regalar flores amarillas y cumplen simbólicamente el sueño de Floricienta, lo que conecta la ficción con la realidad de los usuarios.