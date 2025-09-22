Se fugó de un centro de menores, hizo “dedo” y terminó escapando a caballo

El sur provincial fue escenario de un hecho de pelicula en manos de un menor de 16 años. Todo inició cuando el joven antes mencionado, alojado en un centro de menores de La Merced, decidió fugarse pero lo hizo de una manera muy poco común, montando en un caballo que había robado.

De acuerdo con la investigación, el joven había escapado días atrás del dispositivo de menores en La Merced, donde ya pesaba una denuncia por fuga.

Tras huir, intentó trasladarse haciendo "dedo" en el ex peaje Aunor, pero logró esquivar a la policía. Luego, en Lumbreras, robó un caballo que le permitió llegar a Metán al galope, lugar de donde es oriundo.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Sección Motorizada de Metán, quienes lo interceptaron en un patrullaje preventivo sobre calle Leandro Alem.

Al advertir la presencia policial, el muchacho intentó escapar y se negó a brindar su identidad, pero fue trasladado a la Comisaría 1ª, donde se comprobó su historial reciente, publicó El Tribuno.







