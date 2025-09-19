El rompe vidrieras de Metán, seguirá detenido

Desde hace algunas semanas comerciantes de Metán venían siendo víctimas de una persona que atacaba sus comercios rompiendo las vidrieras con una piedra y luego robaba, causando así daños significativos.

El sujeto, con varios hechos de similares características en su haber, fue finalmente detenido e imputado por el Fiscal Penal N°2, López Amado.

Al delincuente se lo acusa de 4 hechos con el mismo modus operandi. Durante la imputación, se negó a declarar y continuará detenido, informó Multivisión.