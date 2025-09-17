Intentó huir de la policía con una menor originaria en su moto, tenía intenciones de abusarla

En las últimas horas se conoció un terrible hecho de abuso sexual sobre una menor de pueblos originarios. Todo inició cuando personal policial patrullaba la localidad y observaron que en una moto se desplazaban un hombre mayor criollo y llevaba como acompañante a una menor pertenecientes a puelbos Originarios.

Cuando la policía le dio la voz de alto al sujeto, este emprendió la fuga pero fue demorado en cercanías a la estación de servicio KyM. Al consultarle porque razón estaba con la menor, dijo que se trataba de su sobrina cosa que fue desmentida por la menor, quien afortunadamente se atrevió a contar que el sujeto la llevó a un descampado para abusarla.

El sujeto quedó detenido, la madre hizo la denuncia y contó que la menor había quedado al cuidado de una tía, no se descartan que la causa, además de abuso simple de una menor, también sea trata de persona, publicó UVC Canal 10.