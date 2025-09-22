Remisero del terror: Una pasajera asegura que la durmió con un spray, es sospechoso de abuso

La fiscal penal 3, subrogante de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Celina Morales Torino, abrió decreto de imputación contra un hombre mayor de edad, por la presunta comisión de los delitos de lesiones y abuso sexual con acceso carnal.

Según relató la víctima el conductor la roció con un spray al subir al remis. Al despertarse se dió cuenta de que había sido abusada y la tiró del vehículo. Un policía la vió y la ayudó.

La damnificada es una joven que asistió a un local nocturno ubicado en cercanías de la terminal de ómnibus. La denunciante salió del lugar acompañada por un hombre que había conocido y ambos abordaron un remis. Según su relato, el conductor roció un spray, tras lo cual la presunta víctima perdió el conocimiento y no recuerda nada más.

Alrededor de las 8 de la mañana, cuando despertó, la mujer habría encontrado al remisero higienizándola en zonas de su cuerpo sin su consentimiento. La mujer entró en pánico y comenzó a pedir ayuda, en ese momento fue empujada del vehículo.

Como consecuencia de la caída, la denunciante sufrió lesiones y escoriaciones en una rodilla, la cadera y uno de los brazos, a la altura del codo. De acuerdo a información del Ministerio Público, un efectivo policial la vio y asistió rápidamente.

El sospechoso, que se encuentra detenido según la misma fuente, cuenta con antecedentes por un hecho similar ocurrido en febrero de este año. Se espera que la audiencia de imputación contra el detenido se realice en el transcurso del día.