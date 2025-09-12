Cachi: Denuncian a un hombre por abuso sexual y piden juicio

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, solicitó al Juzgado de Garantías 2 que se tramite el juicio contra un hombre de 37 años acusado de abuso sexual simple.

La denuncia fue realizada el 4 de mayo de 2024 por una mujer residente en Cachi, quien relató que mientras se encontraba en su domicilio negociando el arriendo de un terreno, el acusado vulneró su integridad sexual. La víctima indicó que tras su negativa y un forcejeo con el hombre, este le dijo que todo se trataba de una broma.

Tras el testimonio de la mujer y la investigación penal preparatoria, el fiscal consideró que existen elementos suficientes para avanzar con el juicio.