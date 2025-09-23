Tras la quita de retenciones, podría subir el precio de la carne, ¿a qué se debe?

El Gobierno nacional amplió la política de retenciones cero, que hasta el momento abarcaba los principales granos y subproductos, al incluir la exportación de carnes avícolas y bovinas, decisión, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, y que tiene vigencia hasta el 31 de octubre.

La medida se inscribe en el marco de una estrategia para estimular el ingreso de divisas, en un contexto de tensión cambiaria. Este esquema se aplica para los productos agrícolas, según la norma publicada hoy, y la expectativa es que el mecanismo sea similar para la exportación de carne.

¿Cómo impacta la novedad en lo local? Con la aprobación de una baja de impuestos, pero reconociendo que la quita de retenciones al maíz impactará con una suba en el precio de los productos cárnicos, al ser el principal insumo para el engorde de los animales.

“Parece que la carne va a subir al sacar las retenciones al productor de maíz, que es de los principales insumos para producir carne, sea aviar, porcina o vacuna, es un gran componente”, comentó a InformateSalta el referente de la Cámara de la Carne de Salta, Dardo Romano.

A esto ahondó que “si le sacan la la retención, el maíz va a subir y, por eso, va a subir la carne, el pollo… es un efecto rebote, al ser el principal insumo”. Y si bien están a la espera de más detalles sobre la normativa nacional, “ya hablamos con personas del sur, de Córdoba y me confirmaron que era de esperar que el Mercado de Hacienda comience a subir y se traslade a los precios la semana que viene”.

Más allá de esto, ¿cómo se toma la quita de retenciones? “En lo personal, siempre que quiten impuestos es favorable, en definitiva va a fomentar la producción y habrá más maíz al futuro, aquí en salta que es injusto la retención al productor, al estar tan lejos del puerto; a mediano plazo, habrá un costo que pagará el consumidor hasta que se acomode todo, seguro con algo menos de ventas, pero le pondremos cara a una situación adversa”, compartió su parecer.

“Es futurología, pero podría aumentar entre 5% y 10%”