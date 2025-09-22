Nación suspendió retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre

En un intento por aumentar la oferta de dólares ante la tensión cambiaria, el Gobierno nacional anunció la suspensión de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre.

La medida busca frenar el impacto de la suba del dólar oficial, que llegó a $1515, generando pérdidas cercanas a los 1.000 millones de pesos en las reservas del Banco Central.

El anuncio fue realizado este lunes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X. “Con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos”, señaló.

Adorni aseguró además que “la vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir”.

La decisión se toma en un contexto de fuertes movimientos en el mercado cambiario y responde a la necesidad de estabilizar la economía y asegurar la disponibilidad de divisas en el corto plazo.