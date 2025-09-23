Retenciones cero y gripe aviar, un combo que afecta a los exportadores de carne de pollo

El Gobierno de Javier Milei oficializó la decisión de establecer retenciones cero para las carnes bovinas y avícolas hasta el 31 de octubre, medida que también alcanza a la exportación de otros productos cárnicos como ganado vivo, cerdo y caballo.

En diálogo con Informate Salta, Débora, encargada del área de exportación de Pollos El Carril, valoró la medida aunque remarcó que la realidad del sector atraviesa otras dificultades: “Estamos de acuerdo en que tienen que sacar las retenciones, pero a nosotros nos impactan muchísimo en los costos del alimento”.

Señaló que el mercado se encuentra en un escenario de incertidumbre: “El mercado está medio inestable y todavía no hay precios para comprar materia prima, vamos a ver cómo se comporta”.

En cuanto a los costos de producción, detalló que hubo una baja en los porcentajes de retención: “Hace un mes bajaron un poco en porcentaje, no del todo, pero bajaron y tuvo un impacto en el costo del alimento principalmente. Ahora se redujeron a un 6,75 y un 5% permanentemente”.

Débora recordó que el rubro avícola viene atravesando años complejos por la gripe aviar, que obligó al cierre de exportaciones en 2023 y volvió a generar restricciones hace apenas tres semanas.

"Entre los dos hicieron un combo bastante complejo e impacta mucho"

“Cuando se cierran las exportaciones, todo el pollo que no se vende afuera se vuelca al mercado interno, eso hace que baje el precio del kilo de pollo. Hace 3 semanas volvieron a cerrar las exportaciones por un caso de gripe aviar en gallinas ponedoras”.