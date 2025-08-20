Productores salteños sufren el cierre de exportaciones tras caso de influenza aviar

La Argentina suspendió de manera preventiva las exportaciones de productos avícolas tras detectarse un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP H5) en un establecimiento de gallinas ponedoras en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. La confirmación fue realizada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Gabriel Melgares, representante de Pollos Sofía, dialogó con Informate Salta y advirtió sobre el fuerte impacto que esta medida genera en el sector: “Lamentablemente esto afecta al sector. La última vez que estuvimos cerrados, pasaron dos años hasta que pudimos regularizarnos. Nosotros teníamos varios destinos, tuvimos que cancelar una operación de gallinas a Perú, ahora hay que tomar medidas preventivas y esperar que no se propague”.

El empresario explicó que el contexto climático complica la situación:“Hay que tener ciertos cuidados, justo entramos en una época en la que hay migraciones de ave por las condiciones del clima. Esperamos que no se repita un caso más en 40 días para que se puedan levantar esas restricciones, aun así, no es fácil porque generan un impacto económico muy grande”.

Finalmente, Melgares instó a reforzar la bioseguridad en las granjas para evitar la propagación del virus :“Cada productor debe realizar sus medidas de bioseguridad, cuidarse más, no permitir que ingrese gente ajena a la producción, evitar el cruce con productores de granjas que están afectadas y tratar de colaborar con Senasa para que esto se levante lo más rápido posible”.