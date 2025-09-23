Alumnos del colegio San José impulsan una movida solidaria para ayudar a fundación HOPE

Alumnos del colegio San José de Salta realizaron una iniciativa solidaria para colaborar con la fundación HOPE, que asiste a niños con cáncer y a sus familias, mediante un gesto, que surgió dentro de la propia institución como ejemplo de empatía y compromiso con una causa que necesita la ayuda de la comunidad para seguir adelante.

El móvil de CNN Salta -94.7 MHZ- compartió esta actividad donde, con la recolección de tapitas plásticas, los estudiantes lograron duplicar la cantidad de lo recaudado el año pasado, demostrando un compromiso que superó todas las expectativas.

Graciela, preceptora del colegio, explicó que esta iniciativa solidaria se enmarca en las olimpiadas anuales del colegio. “Es el tercer año que hacemos una acción solidaria dentro de las olimpiadas del colegio, con una campaña que consiste en juntar capitas, cada equipo obtenía puntos según la cantidad de tapitas que juntaban”, detalló.

"Cuando se hacen cosas solidarias, se puede lograr mucho más".

La preceptora destacó el notable crecimiento de la campaña. “El primer año juntamos 670 kilos, el segundo año fue 970 y este año más de 1.700 kilos”, afirmó, y agregó: “Nuestras expectativas fueron superadas por mucho, todo por obra de los chicos, para ayudar a los niños con problemas de cáncer”.

La idea de colaborar con HOPE surgió de una profesora, y desde entonces se ha vuelto una tradición. Graciela comentó que se encargan de explicar a los alumnos la función de la fundación, que ayuda a cubrir los costos de la medicación para niños que carecen de recursos económicos, lo que motiva el esfuerzo de todos.

Los estudiantes, por su parte, se mostraron orgullosos del trabajo en equipo. “Tanto para los chicos como para los directivos representa un esfuerzo enorme, más allá de la competencia demuestra cómo unidos podemos conseguir cosas grandes, incluso con lo que parece significante, como una tapita”, expresaron.

“Creemos que esto es trabajo de todos. Como capitanes estamos orgullosos de los chicos, un esfuerzo enorme, un hermoso resultado que deja en visto cómo el colegio, cuando se propone cosas, las logras y cómo unidos somos más”, concluyeron.