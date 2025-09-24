Se lanza en Salta el Festival Bocado 2025: Sabores y experiencias gourmet

Hoy se presentará oficialmente en Salta el Festival Bocado 2025, la cita gastronómica más importante de la región que combina sabores, arte y propuestas gourmet.

La conferencia de prensa tendrá lugar a las 10.30 en el Museo Explora Salta (Peatonal La Florida 20), donde se darán a conocer todos los detalles de esta nueva edición.

El festival se desarrollará del 3 al 5 de octubre en la Finca El Ceibal, en San Lorenzo, y reunirá a chefs de renombre, restaurantes destacados y productores de todo el país en un espacio pensado para disfrutar de la cocina en todas sus expresiones.

Con una propuesta que incluye experiencias sensoriales, clases magistrales y shows en vivo, Bocado 2025 promete ser un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía y la cultura.