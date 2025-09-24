Cayó un hombre que hostigaba con mensajes sexuales a la hija menor de su ex pareja

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, representó al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre mayor de edad, como autor del delito de grooming.

El juez de la Sala VII del Tribunal de Juicio del distrito Centro, Francisco Mascarello, luego de recibir la confesión del acusado y con el acuerdo de las partes, lo condenó a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta tales como realizar tratamiento psicológico y la prohibición de mantener todo tipo de contacto, presencial o virtual con la menor o su grupo familiar.

La investigación de la Fiscalía Especializada inició a partir de la denuncia de la madre de una adolescente, al tomar conocimiento de que su hija mantenía contacto vía redes sociales con una expareja suya, con contenido sexual e íntimo.