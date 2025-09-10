Condenaron a 14 años de prisión a ex funcionario municipal por grooming y abuso sexual

El exdirector del Área de Juventud y Niñez de la Municipalidad de Salta, Diego Nicolás Cruz (25), fue condenado ayer a 14 años de prisión efectiva por cuatro hechos de grooming y dos de abuso sexual con acceso carnal agravado, delitos por los que además contagió enfermedades de transmisión sexual a sus víctimas.

La sentencia fue dictada por el juez Pablo Farah, en un tribunal unipersonal, tras las audiencias que comenzaron el 1 de septiembre. Durante el proceso, la fiscal Sofía Cornejo, a cargo de la Unidad de Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal, llevó adelante la acusación.

Tras la lectura de la condena, el magistrado ordenó que Cruz sea trasladado a la cárcel de Villa Las Rosas, además de disponer que su perfil genético quede registrado en el Banco de Datos Genéticos de la provincia.

El caso se originó en marzo de 2024, cuando los padres de un menor denunciaron que su hijo había sido contactado por redes sociales y manipulado con fines sexuales. El exfuncionario lo citó en el Parque San Martín, donde finalmente fue sorprendido y detenido por la Policía. En el operativo intentó huir a bordo de un auto blanco, pero fue interceptado.

Con el avance de la investigación surgieron nuevas víctimas y se agravaron los cargos. Días después, el municipio decidió remover a Cruz de su cargo y dar de baja su designación, poniéndose a disposición de la justicia.

El caso expuso nuevamente los riesgos del grooming, modalidad delictiva en la que un adulto engaña a un menor a través de internet con fines sexuales. Los especialistas aconsejan a padres y tutores estar atentos a las señales y dialogar con los niños sobre los peligros de este tipo de prácticas.