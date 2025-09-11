Grooming: Encontró fotos y videos sexuales que su hija enviaba a su entrenador y a otro sujeto

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, informó que este jueves se realizaron dos allanamientos en el marco de una causa que investiga la supuesta comisión del delito grooming en perjuicio de una adolescente.

El hecho fue denunciado por la madre de una menor de 15 años, cuando advirtió que su hija estaba intercambiando mensajes por Instagram con un adulto, quien se desempeñaba como entrenador del gimnasio al que ésta concurría.

Al verificar, notó que existía intercambio de mensajes, fotos y videos con contenido sexual y que además, había otros mensajes provenientes de otro adulto que concurría al mismo gimnasio.

Habiendo reunido los elementos de convicción necesarios durante la investigación, la fiscal Cornejo solicitó ante el Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro, orden de allanamiento, detención y secuestro de toda evidencia digital, en los domicilios de los investigados.

En cumplimiento de la medida, personal de la Dirección General de Ciberseguridad de la Policía de la Provincia, detuvo este jueves a los dos sospechosos y secuestró todo elemento de interés para la investigación, que será analizado.

La Fiscal señaló que la audiencia de imputación de los detenidos se concretará en las próximas horas.