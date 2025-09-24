Se accidentó en moto en Orán y murió tras varios días de agonía, tenía 18 años

Un fuerte siniestro vial se dio el día sábado en horas del mediodía en la intersección de calles Lavalle y Mitre de la ciudad de Orán.

Allí dos personas a bordo de una motocicleta, chocaron con la puerta del acompañante de un vehículo particular. Ambos cayeron al asfalto, ninguno de los lesionados llevaba casco puesto, por lo que sufrieron serias lesiones.

Tras el siniestro, vecinos asistieron a las víctimas y alertaron a emergencias. Samec llegó al lugar y trasladó a ambos al hospital San Vicente de Paul, donde fueron hospitalizados.

En la jornada del martes se confirmó desde el nosocomio el deceso de la joven de 18 años que viajaba como acompañante en la moto, mientras el hombre que guiaba el vehículo se encuentra aún hospitalizado pero fuera de peligro.

La joven se convierte en la víctima fatal número 6 en siniestros viales en lo que va de septiembre y la número 86 en lo que va del año.