Dos mujeres heridas en un choque que agrava la seguidilla de siniestros viales en Salta

La provincia de Salta vuelve a ser escenario de graves hechos de tránsito. En la ciudad de Orán, un choque entre una motocicleta y un automóvil en la intersección de calles Mitre y Lavalle dejó como saldo a dos mujeres heridas, quienes fueron trasladadas de urgencia en ambulancia para recibir asistencia médica.

Este nuevo accidente se suma a los ocurridos en las últimas horas en distintos puntos de la provincia. En Paraje La Osma, sobre Ruta Nacional 68, falleció Axel Giménez, de 25 años, convirtiéndose en la víctima fatal Nº 84 de 2025 en Salta. Y en Cafayate, un ciclista perdió la vida tras ser embestido por un automóvil en la entrada al barrio Pueblo Nuevo, lo que elevó la cifra a 85 muertes viales en lo que va del año.

Con estos hechos recientes, la siniestralidad vial en Salta se mantiene en niveles alarmantes, marcando una jornada signada por el dolor y la preocupación en distintos puntos de la provincia.