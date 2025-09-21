Nuevos siniestros viales: Grave choque en Tartagal y un joven herido en Orán

La provincia de Salta volvió a registrar en las últimas horas dos graves accidentes de tránsito, que se suman a la seguidilla de hechos viales que mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad.

En Tartagal, sobre avenida Colón y Leloir, dos motocicletas colisionaron violentamente. Una joven quedó tendida en la calzada con fuertes gritos de dolor, mientras vecinos de la zona intentaban asistirla hasta la llegada de la ambulancia.

Por su parte, en la ciudad de Orán, un joven de 18 años perdió el control de su motocicleta en calle Belgrano al 950 y terminó impactando contra un árbol. El muchacho sufrió politraumatismos y heridas en el rostro, permaneciendo bajo atención médica. En redes sociales, vecinos comentaron que la zona es peligrosa por la velocidad con la que circulan los motociclistas en horario pico, aunque también se mencionaron posibles fallas mecánicas en la moto.

Estos hechos se suman a los numerosos accidentes reportados en los últimos días en distintos puntos de la provincia, que ya elevan la cifra de víctimas fatales y heridos en un año especialmente crítico en materia de siniestralidad vial.