Narco familia: Una madre y sus tres hijas fueron condenadas por venta de droga

Una madre junto a sus tres hijas fueron detenidas en agosto pasado a raíz de una investigación que dirigió la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad. El fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocrominalidad, Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado en la que el juez Antonio Pastrana homologó el acuerdo alcanzado por las partes, con el reconocimiento de los delitos cometidos por parte de los acusados.

En este marco, V.F. fue condenada la pena de cuatro años de prisión efectiva; Y. y C.F., a dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional y se declaró la responsabilidad a una menor de edad.

La intervención de UFINAR inició con una denuncia anónima efectuada en la web del Ministerio Público Fiscal en la que se indicaba que Yanina Fernández vendía drogas desde su automóvil.

Bajo la dirección del fiscal Torres Rubelt, el Grupo de Drogas 6 de la Policía de Salta, llevó adelante una investigación en la que reunió evidencia que probaba que una madre y tres de sus hijas comercializaban estupefacientes desde sus viviendas, ubicadas en los barrios Lavalle y San Ignacio, además de realizar entregas con el vehículo de una de ellas.

Durante los allanamiento, realizados el 25 de agosto pasado, les fueron secuestrados sustancias estupefacientes, en particular una sustancia vegetal disecada, sustancia amarillenta granulada y en forma de terrón, balanzas de precisión, elementos de acondicionamiento y embalaje de drogas, dinero en efectivo y celulares.

Las cuatro mujeres fueron detenidas. Tras conocer toda las pruebas que UFINAR reunió en su contra, admitieron su responsabilidad en los hechos.