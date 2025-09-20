Desbaratan boca de expendio: Incautan más de 370 dosis de drogas, armas de fuego, municiones y vehículos

Un hombre fue detenido. Se allanaron dos domicilios en barrios Postal y Democracia. Se secuestró más de 370 dosis de drogas. Intervino la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.

La Dirección General de Drogas Peligrosas, a través de la Dirección de Microtráfico, realizó un procedimiento en el marco de una causa por venta de drogas. La investigación inició tras un reporte efectuado al sitio Denuncias Web.

En ese marco, se allanaron domicilios en barrios Postal y Democracia de Capital. Se secuestró más de 370 dosis de droga entre marihuana y cocaína, armas de fuego, municiones, elementos de fraccionamiento, dinero en efectivo, un automóvil y una motocicleta.

Un hombre fue puesto a disposición de la Justicia.

Intervino la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.

Cabe destacar que el Sistema de Denuncias Web es un canal anónimo y seguro donde los ciudadanos pueden reportar la venta de drogas, entre otros delitos, ingresando a la página: www.denunciasweb.gob.ar/droga