Cuándo y dónde será el velorio de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela

El crimen de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) movilizó a todo el país en las últimas horas, desatando la reacción de sus familiares, así como la de miles de personas que marcharon para pedir justicia por las jóvenes que aparecieron asesinadas en una vivienda de Florencio Varela.

Las tres chicas desaparecieron el viernes 19 de septiembre en el partido bonaerense de La Matanza y, luego de que sus familias reclamaran por el accionar del fiscal a cargo, finalmente, sus cuerpos fueron hallados sin vida el martes 24 en la localidad de Florencio Varela.

Por el terrible crimen, hay cuatro detenidos, en tanto que la Fiscalía demoró a otras ocho personas esta madrugada.

Cuándo será el velorio de Brenda y Morena

Este jueves, se dio a conocer que el velorio de Brenda del Castillo y Morena Verri, dos de las jóvenes asesinadas, se llevará a cabo esta misma tarde, de 14 a 18 horas, en una casa funeraria ubicada en la calle Monseñor R. Bufano 2651, ex Camino de Cintura, en San Justo.

Luego de que se completaran las autopsias correspondientes, la Justicia autorizó la entrega de los cuerpos a sus familias para que pudieran organizar la ceremonia de despedida. Según se informó, los estudios forenses preliminares confirmaron que las tres adolescentes fueron sometidas a torturas antes de ser asesinadas.

La convocatoria al velatorio fue difundida por allegados a las víctimas, quienes expresaron su deseo de que familiares, amigos y conocidos puedan acompañar a las familias en este momento. “Con el corazón lleno de tristeza, invitamos a familiares y amigos a unirse con nosotros para darle el último adiós a Morena y Brenda, y acompañar a la familia en este doloroso momento”, señala el mensaje compartido públicamente.

Por el momento, se desconoce qué sucederá con el velorio de Lara Gutiérrez, la víctima menor de edad. La causa, que avanza como un triple crimen, continúa bajo investigación por parte de la UFI N°2 descentralizada de La Matanza.