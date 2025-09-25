Denuncian robos y agresiones a diario en el cementerio de Mosconi

Un lamentable hecho se viene dando en el predio del cementerio municipal de Mosconi, tiene que ver con una mal que aqueja a toda la comunidad y es el consumo de estupefacientes en jóvenes pero que esta atentando contra los empleados del cementerio como así también de la gente que visita sus difuntos.

Luis Alvarado, empleado del lugar contó que: "Es la lucha de nosotros, hay que marcarles territorio a esta gente que hace delincuencia acá en el Cementerio, por suerte estamos contrarestando eso a ráiz de que estamo todo el día acá, y la policía periodicmente nos está visitando, nosotros lo llamamos".

Relató a Mosconi TV Color que: "Se ve mucha gente adicta, hay un lugar donde transita la gente de las comunidades y los criollos, ellos se paran en una esquina y los asaltan. Tenemos que estar ahí constantemente mirando para ese sector. Son días a días que tenes que tratar de contrarrestar, esto tiene que cerrarse".

Además, agregó "Ahí está el cercado perimetral viejo, que de ese tenemos un plan de trabajo con los compañeros y ponerlo en los lugares clandestinos por donde entra esta gente".

Sobre un paredón que la actual gestión municipal construye en el lugar el hombre dijo: "Aparentemente van a continuar con la obra. Lo que nosotros en sí informamos es que aquí hay una senda, hay que limpiar una calle para que periodicamente de noche haga el recorrido con el móvil, para contrarrestar que se mete a dormir en los nichos. La gente adicta que viene, rompe el candado y se mete a dormir, duermen en pareja y al otro día se levantan como si nada".

Además agregó que ellos y la gente que visita a sus difuntos son asaltados como así también golpeados por los "adictos". "Nosotros tenemos enfrentamientos con ellos porque asaltan a la gente y cuando viene la gente tenemos que estar acá, acompañarlos hasta adentro porque los asaltan, les roban el celular las pertenencias que traen, la mayoría son personas mayores".

Por último agregó que tienen situaciones como la invasión de abejas, de abandonos de nichos, entre tantos otros problemas. "Tenemos un plan de trabajo y le presentamos a nuestros jefes, tratando de que esta gente no se adueñe de este lugar y sea un espacio para el vandalismo".