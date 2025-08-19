Otra vez, problemas en el cementerio de Embarcación, ahora por daños en mausoleos

Nuevamente, al malestar en la ciudad de Embarcación por la situación del cementerio local pues, en dicha necrópolis, donde constantemente hay reclamos por problemas que se dan con chicos dentro del mismo, ahora se suma la denuncia de roturas y daños.

¿Qué pasó ahora? El medio UVC Canal 10 compartió un video el cual denota los destrozos que hay en algunos de los mausoleos, donde las puertas han sido violentadas y malvivientes entraron a los mismos para hacer roturas en su interior.

En el video, corto pero conciso, se puede ver por ejemplo un vidrio que yace suelto, apoyado al costado de unos estantes, donde también hay restos de cemento y suciedad, causados por estos dañinos que no dejan reposar a los seres queridos en paz.

Los comentarios no tardaron en hacerse eco. “Ya no se puede ir a visitar a los familiares, no respetan a los fallecidos”, decía un usuario. Otro apuntó a chicos que deambulan por el mismo causando inconvenientes: “Dejé de ir al cementerio por miedo a esos chicos”.