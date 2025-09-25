Salteña actuaba como "mula" y cedía 36 cuentas y billeteras a estafadores virtuales

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, imputó de forma provisional a una mujer mayor de edad, como partícipe necesaria del delito de estafa informática, previsto y reprimido por el art. 173 inc. 16 del Código Penal.

La acusada fue asistida por defensa particular y declaró por escrito.

La investigación de la Fiscalía Especializada comenzó cuando, desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 50 del Poder Judicial de la Nación, se giraron actuaciones a esta provincia, por una causa iniciada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una millonaria ciberestafa a una empresa, mediante el uso de un malware o software malicioso.

En el avance investigativo, se pudo establecer que la cuenta bancaria que se empleó para transferir el dinero de la empresa damnificada, estaba a nombre de una mujer con residencia en Salta, desde donde fue derivado a otras cuentas virtuales pertenecientes a distintas personas con domicilio registrado en las provincias de Tucumán, Buenos Aires y Mendoza.

La fiscal Cornejo señaló que, según pudo comprobarse, la mujer investigada posee un total de 36 cuentas bancarias y virtuales, entre las cuales se encuentra la que recibió la transferencia denunciada.

Cornejo explicó que las organizaciones delictivas que operan desde las redes sociales, utilizan cuentas bancarias o billeteras virtuales robadas o compradas a otras personas, para hacer que el dinero de origen ilícito salte de una cuenta a otra, para entorpecer la investigación.

Las mulas son personas que, de manera voluntaria, facilitan, venden o entregan sus cuentas bancarias o de billeteras virtuales, a cambio de una retribución, para recibir y transferir fondos fraudulentos, por los que les cabe una responsabilidad penal.

Desde la Fiscalía se advierte a la comunidad sobre la importancia de no brindar datos a extraños, de preservar sus cuentas bancarias y virtuales de terceros y de no facilitarlas bajo ningún concepto.