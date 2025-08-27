Jubilado sufrió una estafa millonaria "con tan solo un click"

Las estafas siguen y a pesar de las advertencias desde distintos sectores de la sociedad, muchos ciudadanos siguen siendo víctimas de inescrupulosos que se ocultan en páginas falsas o identidades falsas, entre otras modalidades.

José María Guerrero, presidente del Centro de Jubilados San Joaquín de Hipólito Yrigoyen, relató la pesadilla que vivió tras ser víctima de una estafa virtual que terminó con el robo de 1.600.000 pesos de la cuenta de su esposa.

El hecho se originó a través de una publicación en Facebook, donde Guerrero buscaba ayuda luego de haber perdido su documentación. “Fui a una página, entré a un WhatsApp nada más y automáticamente supieron mi nombre”, explicó por FM Aries. Con esa simple acción, los delincuentes lograron acceder a sus datos personales y, en cuestión de minutos, contactaron a su esposa para concretar la maniobra fraudulenta.

Según su testimonio, los estafadores parecían tener información precisa: su nombre y número de documento. Guerrero sospecha que los delincuentes realizaron capturas de pantalla de sus datos para ejecutar el fraude, sin que él realizara movimiento alguno.

Tras descubrir el robo, el jubilado acudió inmediatamente a la Defensoría del Consumidor, organismo que cuenta con una plataforma virtual de seguridad que promete resolver casos de este tipo en un plazo de 48 horas, acreditando el dinero nuevamente en la cuenta afectada.

No obstante, la respuesta de la entidad financiera fue negativa: la tarjeta argumentó que fue el propio Guerrero quien, presuntamente, realizó los pasos que habilitaron la operación, por lo que se negó a reintegrar el monto sustraído.

“Esto fue automático, no pedí ningún préstamo ni hice ninguna gestión. El robo se ejecutó solo”, aseguró con firmeza el jubilado, quien ahora espera una resolución, ya que el caso se encuentra en un “cuarto intermedio”.

Guerrero, espera que a través de su experiencia, pueda advertir a la gente sobre lo que le sucedió. Es necesario siempre estar atentos, no entregar inforamción a nadie por Redes sociales o entrando a links que parecen ser la solución.



















