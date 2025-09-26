Pymes salteñas, sobre el Fondo de Garantías: “Es positivo porque abre una puerta”

En el marco del XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento para PYMES, realizado en Bariloche, el gobernador Gustavo Sáenz confirmó la creación del Fondo de Garantías de Salta (FOGASAL), una herramienta que, según adelantó, será enviada como proyecto de ley a la Legislatura provincial la próxima semana.

Se trata de un paso que podría marcar un antes y un después en el acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas salteñas, un sector que históricamente vio restringida su posibilidad de obtener créditos por falta de respaldo.

Desde Informate Salta consultamos a Miriam Guzmán, tesorera de la Cámara Pyme de Salta, quien valoró el anuncio, aunque advirtió que todavía existen grandes desafíos: “Es una buena noticia, es positivo porque abre una puerta para todas las pymes que antes la tenían cerrada, porque no podían acceder por falta de respaldo”, expresó.

Sin embargo, Guzmán fue clara respecto a la realidad que atraviesan hoy las pequeñas y medianas empresas. “Hoy las pymes lo último que quieren hacer es endeudarse porque ya se quedaron sin nada, deben pagar el fondo de respaldo y además pagar el crédito”, señaló.

La dirigente sostuvo que el beneficio podría alcanzar solo a un grupo reducido. “Esto puede beneficiar a dos o tres empresas que tienen un nicho muy distinto al de una pyme en general”, apuntó.

A la vez, criticó la situación económica que golpea con fuerza al sector. “La inflación es mentirosa, la pyme la vive día a día cuando va a comprar insumos para fabricar o para crear el producto. Además está la retracción del consumo interno, la falta de políticas claras y una industria emocional que se está cerrando”, detalló.

Finalmente, Guzmán dejó en claro la prioridad del sector: “Hoy necesitamos que se reactive el consumo interno y hacer que la inversión o el crédito resulte atractivo para las pymes”.