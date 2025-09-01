Pymes salteñas ven en la apertura de importaciones un desafío y una oportunidad

La Fundación Observatorio Pyme reveló en su último reporte que el 33% de las pequeñas y medianas empresas industriales perdió mercado a manos de productos importados durante el segundo trimestre en relación al periodo anterior.

InformateSalta le consultó al presidente de la Cámara Pymes, Darío Pellegrini, sobre el impacto de las importaciones en Salta, respondiendo que se trata de un desafío para un sector de las Pymes, pero también una oportunidad.

Este modelo, muy similar al de los 90, no es desconocido por el sector, si bien trae una pérdida de mercado para algunas pymes como la industria del calzado o la indumentaria textil por no poder competir contra el precio de lo importado, también existe un “paquete de oportunidades”.

Estas oportunidades se presentan a las pequeñas industrias como las semiartesanales que tiene la provincia, como ser el fraccionamiento de condimentos, la industria maderera, la construcción e inclusive la gastronómica, las cuales pueden incorporar tecnología y maquinaria explicó Pellegrini.

“Son más competitivas, pudieron incorporar tecnología a un precio que antes hubiera sido imposible, están dando un salto en la eficiencia y en la competitividad”.

A pesar de esto, sostuvo, que aquellas industrias que se ven más afectadas por las importaciones seguirán teniendo clientes en su mercado, ya que muchos usuarios eligen su servicio diferencial de la experiencia, prueba y garantía que da la empresa local.

Esa complicación de un sector de las Pymes y la otra parte que se ve beneficiada por la incorporación de tecnología aumentando su eficiencia, derivan en una crisis, una crisis de estabilidad: “Al tener un mercado más estable y menor inflación, las empresas tiene menos grado de especulación, por lo cual necesitan ser más eficientes, mejorar sus precios y afinar el lápiz y en ese proceso la incorporación de tecnología es clave”.

“La apertura de importación no la vemos ni con malos ni con buenos ojos, vemos como una apertura de oportunidades, así como le genera el desafío de reacomodarse a otra serie de Pymes, creo que lo van a lograr, así como lo hemos logrado en los 90” expresó Pellegrini.

“Nosotros como somos heterogéneos, una mezcla de industria, servicio, turismo, en ese mix, la apertura de importación trae complicaciones, pero también oportunidades”, finalizó.