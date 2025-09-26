Temor en Casa Rosada: Casi se incendia la oficina de Santiago Caputo

Según se informó el fuego se inició por un cortocircuito en la zona del comedor y la cocina, en el ala de Casa de Gobierno donde trabaja el asesor presidencial. También fue evacuado el secretario de Justicia, Sebastián Amerio.

Debido al principio de incendio, se obligó a evacuar el ala donde trabaja Santiago Caputo, de urgencia este viernes. En el lugar, trabajaron bomberos de la Policía Federal y efectivos de Casa Militar se abocaron a contener la situación.

Ante la fuerte presencia de humo, se dispuso el corte preventivo de luz en el sector del primer piso y la evacuación de la cocina, el comedor y las oficinas de Caputo. El área presidencial de la Casa de Gobierno no resultó afectada por el inconveniente, aunque el presidente Javier Milei no se encontraba en el edificio.

Aún están trabajando en el lugar para determinar el origen del cortocircuito pero se estima que se produjo por el mal estado del sistema de cableado de uno de los tableros.



