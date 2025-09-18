Fuerte anuncio de Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar para defender el techo de la banda”

En una jornada difícil para los mercados argentinos, marcada por la caída de bonos y acciones y la suba del dólar oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó el programa económico y desestimó cualquier tipo de cambio en el esquema cambiario. Y tras ello aclaró: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”.

“Si el mercado cree que vamos a defaultear la deuda cuando no lo hicimos en el 23, que teníamos dos alambres, bueno, le digo que no”, afirmó. Y luego le pidió “tranquilidad”, aclaró Caputo en un programa de streaming. “Nosotros confiamos plenamente en el programa. Se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del Banco central, como los que hemos comprado, sirvan para defender el techo de la banda”, explicó luego.

“Vamos a seguir siempre defendiendo la banda cambiaria porque es lo que acordamos con el Fondo y el programa es sólido. No tendría ningún sentido no hacerlo. Hoy la situación macroeconómica es tremendamente sólida. No hay ninguna razón para moverse de este esquema”, destacó Caputo.

“Sepan que no podemos decir las cosas concretamente, porque todavía las estamos trabajando. Pero no tengan ninguna duda de que nuestra expectativa es que en las próximas semanas vamos a garantizar los pagos de enero y, si nos va bien, de julio del año que viene. Son los dos mensajes que yo querría pasar más importantes”, añadió el ministro de Economía.

Así, Caputo atribuyó la reacción de los mercados a una cuestión política. “Hay un ataque político como nunca vi. Pero está combinado con una macro muy sólida que la Argentina no tuvo nunca. Entonces, a pesar de todo lo ocurrido, seguimos con superávit comercial y un Banco Central capitalizado. No hay emisión monetaria y la inflación sigue controlada”, señaló.

“Es una situación rara porque los mercados y la gente ven la política, se asustan y reacciona en consecuencia”, añadió.