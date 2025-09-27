Fuerte cruce del Gobierno con el vice de La Rural por las retenciones: "Parece más cómodo con Massa que con nosotros"

Continúan las discusiones en torno al rápido cierre del régimen especial de retenciones cero para la exportación de granos. Referentes agropecuarios sostienen que el programa, que tenía un cupo de 7.000 millones de dólares, solo benefició a un grupo de cerealeras en detrimento “de la mayoría de los productores” y lo atribuyen a “una jugada recaudatoria” del Gobierno.

Al respecto, el vicepresidente de la Sociedad Rural Marcos Pereda dijo: Al principio todos quisieron aplaudir, pero esta era una medida exclusivamente recaudatoria".

"¿Los dólares quién los genera? Los genera el campo. Esperemos que el día de mañana lo generen otros sectores también como la minería o el petróleo. Por supuesto que genera bronca porque lo principal es que el gobierno está subiendo y bajando retenciones ya por cuarta vez desde principio de año. Son intervenciones en el mercado que hacen que se pierda la transparencia y la previsibilidad", sostuvo en diálogo con Radio Mitre. “Es necesario un programa claro y concreto", señaló en torno a la política de retenciones.

"Para que podamos operar bien necesitamos previsibilidad, entonces lo ideal sería que el Gobierno nos diga…Como es un Gobierno con vocación de bajar impuestos y lo ha dicho, que nos presente un programa claro y concreto de cómo van a ir bajando para que nosotros podamos proyectar las inversiones", planteó.

En contrapartida, el titular de ARCA, Juan Pazo, salió al cruce del dirigente rural. "Fue una medida extraordinaria para defender la moneda de todos los argentinos en un momento de incertidumbre".

Consultado por los dichos de Pereda, el funcionario respondió: "Sería bueno saber si habla en carácter de productor, como vice de la Sociedad Rural o como integrante de una familia que es uno de los principales agroexportadores". "Cuesta entender su posición. Parece más cómodo con Massa que con nosotros", apuntó.

Para Pazo, "gran parte del beneficio se lo está llevando el productor agropecuario" aludiendo también a la suba del precio de la soja. Y agregó que "antes el campo era un enemigo y la solución a las crisis cambiarias era ponerle cepo, retenciones".

"Este buen hombre dijo lo mismo que Taiana, llama la atención", siguió Pazo al comparar al vice de La Rural con el primer candidato a diputado de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires.