Capacitan a salteños cómo votar en las elecciones: “No hay que cortar, solo elegir”

A menos de un mes de las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, en las que los salteños elegirán a sus representantes en el Congreso, distintos partidos llevan adelante capacitaciones para enseñar cómo votar correctamente con el sistema de Boleta Única de Papel.

“Hay mucha gente que no tiene interés porque está defraudada o rechaza ciertas actitudes políticas. Pero también hay quienes se acercan a preguntar cómo votar, porque es una novedad”, explicó un "capacitador" idenfiticado con el "poncho" salteño a CNN Salta.

Para resolver estas dudas, se diseñó una boleta didáctica que amplía la visibilidad de los candidatos y de las categorías que se votan, incluyendo senadores y diputados a nivel nacional. Se indica a los votantes que no deben marcar la misma categoría dos veces, sino elegir un candidato por categoría.

“La gente se va conforme, se lleva un panfleto y la boleta didáctica. Algunos incluso pidieron hacer copias en tamaño A3 para ver mejor la cara de los candidatos, porque no todos los conocen”, agregó el referente.

Según los organizadores, la recepción depende de la edad: los jóvenes se familiarizan rápido, mientras que las personas mayores necesitan adaptarse a no cortar la boleta, sino marcar su elección con una lapicera.

Desde el partido destacaron que la boleta única puede aumentar la participación, despertando interés incluso en quienes normalmente no votan. “Es importante explicar que la participación cuenta: estás eligiendo varios cargos y luego tendrás derecho a réplica”, señalaron.