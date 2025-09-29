A casi 2 meses del incendio en Ampliación 20 de Junio, varias familias siguen a la deriva

A casi dos meses del incendio que destruyó sus hogares en el asentamiento Ampliación 20 de Junio, son 17 las familias que continúan en la incertidumbre y sin una solución habitacional definitiva, esto mientras gran parte de los damnificados sobrevive en condiciones precarias, esperando una respuesta para su reubicación.

Según informó FM Aries, la situación de estas familoas es crítica, especialmente para los más vulnerables: Del total de familias afectadas, tres todavía permanecen alojadas en un centro vecinal, mientras que el resto se reparte en casas prestadas por vecinos solidarios. En total, 25 niños perdieron no solo sus hogares, sino también ropa y útiles escolares.

Al respecto de cómo han transitado este tiempo, Micaela, referente de los damnificados, expresó al medio citado la frustración de la comunidad: “Seguimos viviendo en el centro vecinal algunas familias y otras en casas de vecinos. No tenemos ninguna respuesta”, relató.

En este tiempo, la comunidad se sostiene gracias a la solidaridad, con el funcionamiento de un comedor comunitario improvisado, que los vecinos llaman "el campamento". "Cocinamos afuera, en la vereda de un vecino que nos presta su casa", aseveró Micaela.

La falta de alternativas habitacionales está llevando a varias familias a considerar el riesgo de regresar al asentamiento ubicado sobre un antiguo relleno sanitario, zona que ya había sido señalada por bomberos y autoridades municipales como no habitable. Pese a esto, la desesperación es alta: “Nos da miedo volver, porque todavía hay sectores donde sale humo. Pero nuestros hijos nos preguntan todos los días cuándo volveremos a casa”, manifestó la vecina.

La incertidumbre es el sentimiento que domina a los afectados, quienes mantienen la esperanza de una pronta reubicación para recuperar su estabilidad. “Queríamos una respuesta rápida, pero todavía no la hay. La seguimos esperando”, concluyó Micaela, a la espera de un compromiso firme de las autoridades.