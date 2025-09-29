Se detectaron más de 100 ebrios al volante el fin de semana en Salta

La Subsecretaría de Seguridad Vial afianza el trabajo preventivo en la provincia a fin de reducir la siniestralidad y mortalidad en el tránsito.

En ese marco, durante el fin de semana la Policía Vial controló más de 10800 vehículos en puntos de fiscalización, fijos y móviles, en rutas provinciales, nacionales y calles de Salta. Detectaron a 1074 infractores a las normativas viales en su mayoría por incumplir la Ley Nacional de Tránsito, la Ley Provincial de Tolerancia Cero y ordenanzas municipales.

Se realizaron 6808 test de alcoholemia y se sancionó a 116 conductores que circulaban con graduación alcohólica.

La Subsecretaría de Seguridad Vial continúa fortaleciendo las tareas de prevención y concientización, con el objetivo de generar un cambio de conducta en la ciudadanía y disminuir los índices de siniestralidad en la provincia.