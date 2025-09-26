Orán: Conducía ebrio, provocó un accidente y huyó

Un hombre de 48 años fue imputado provisionalmente por el fiscal penal 3 de Orán, Carlos Alberto Salinas, tras protagonizar un siniestro vial mientras conducía en estado de ebriedad y darse a la fuga, dejando gravemente lesionado a un adulto mayor que trabajaba como mecánico en la vía pública.

El hecho ocurrió el 20 de septiembre sobre avenida San Martín al 800, cuando el acusado circulaba en un vehículo utilitario y chocó contra un automóvil estacionado, arrastrándolo y embistiendo a otro coche antes de huir del lugar.

Una mujer que escuchó los golpes salió de su domicilio y encontró al hombre mayor lesionado, quien fue trasladado al hospital local para recibir asistencia médica.

Tras la intervención policial, se localizó al conductor en estado de ebriedad junto con el vehículo involucrado. El fiscal imputó al hombre por lesiones graves culposas en accidente de tránsito agravadas, conducción imprudente y antirreglamentaria con nivel de alcoholemia superior a 1 gramo por litro de sangre, y por haber abandonado el lugar del hecho.

Desde la Fiscalía solicitaron al Juzgado de Garantías que el acusado permanezca detenido mientras se cumplen las medidas necesarias para el esclarecimiento completo del caso.