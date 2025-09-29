Detuvieron a dos salteños en Santiago del Estero con casi 600 kilos de cocaína

En un operativo a cargo de la Policía de Santiago del Estero, dos salteños quedaron detenidos por el transporte de un cargamento millonario de cocaína.

El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Dirección Drogas Peligrosas, con colaboración de la Subcomisaria de Malbrán, en la provincia de Santiago del Estero, quienes en la madrugada de este lunes secuestraron 594 kilogramos de droga valuado en más $USD 4 millones de dólares, representando calidad de máxima pureza en el mercado.

Por el secuestro, quedaron detenidos dos hombres de 36 y 23 años, los cuales circulaban en una camioneta Toyota Hilux y al momento, de llegar a la intersección de Avenida Buenos Aires y Calle Juan XXIII, de la localidad de Malbrán, intentaron evadir a los efectivos.

Los uniformados descubrieron en la caja del vehículo cuatro tachos metálicos de 200 litros. Mediante empleo del escáner portátil descubrieron que tenían un doble fondo, en cuya parte superior contenía un líquido que ocultaban la presencia de 533 ladrillos compactos de cocaína acomodados perfectamente.

La camioneta quedó a disposición de la justicia, como así también una pistola Glock calibre 9 x19.