Cayó en Salta un prófugo del Clan Brizuela, la banda de la cocaína en zapallos

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió detener en Salta a un integrante del Clan Brizuela, una organización narcocriminal transnacional vinculada al histórico secuestro de más de 860 kilos de cocaína realizado en marzo de 2024.

El detenido, que se mantenía prófugo, intentaba evadir a la Justicia utilizando una identidad usurpada: portaba un DNI verdadero, pero con su propia fotografía incorporada en el sistema.

La captura se concretó tras un allanamiento en un inmueble de la capital salteña, mientras que en una finca de General Güemes se incautaron municiones de distintos calibres, un vehículo, documentación y otros elementos de interés para la causa.

El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad de Inteligencia Criminal “Córdoba”, con apoyo de los escuadrones antidrogas y equipos de inteligencia de Salta y Mendoza, además de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta”. La investigación está bajo la órbita del Juzgado Federal N°1 de Córdoba y la Fiscalía Federal N°3.

El Clan Brizuela cobró notoriedad en marzo del año pasado, cuando gendarmes descubrieron más de 860 kilos de cocaína ocultos entre una carga de zapallos en un camión interceptado en Córdoba. Desde entonces, se desplegaron múltiples operativos en Salta, Jujuy y Córdoba para dar con todos los implicados.

En junio de este año ya había sido detenido en Villazón (Bolivia) el proveedor de la droga, gracias a la coordinación con la Red de Búsqueda Activa de Fugitivos de AMERIPOL y la Policía Nacional Boliviana. Con la reciente captura en Salta, se estrecha el cerco sobre la estructura narco del clan.