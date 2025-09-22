Gendarmería detectó madre e hija con cocaína y en el río Bermejo gran cantidad de contrabando

En dos procedimientos distintos pero en manos de el mismo escuadron de gendarmería, se incautaron gran cantidad de cocaína, cigarrillos y hojas de coca en el Norte provincial.

Integrantes de la Sección “28 de Julio”, dependiente del Escuadrón 20 “Orán”, inspeccionaron un vehículo que funcionaba como remís, sobre el kilómetro 46 de la Ruta Nacional N° 50. Los gendarmes observaron irregularidades bajo la vestimenta de una pasajera, quien viajaba acompañada de su hija, por lo que profundizaron el control en frente a testigos.

Consecuentemente, los uniformados constataron la presencia de tres paquetes rectangulares adosados al abdomen de la mujer y otros dos de similares características ajustados con cinta a los lados del tronco de la ciudadana acompañante.

Personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó las pruebas de campo Narcotest, que arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 5 kilos 305 gramos. Además, se secuestraron dos teléfonos celulares.

Efectivos del mismo Escuadrón realizaron otro procedimiento, durante una patrulla a pie, cuando visualizaron a varias personas transportando bultos en forma de “jangadas” sobre el cauce del Río Bermejo, quienes advirtieron la presencia de los uniformados y huyeron nadando hacia la orilla contraria.

Con apoyo del Centro de Reconocimiento y Operaciones contra el Narcotráfico, Unidad de Reconocimiento Santiago del Estero y Unidad de Reconocimiento “Mosconi”, se trasladaron 40 bultos que habían sido abandonados por los ciudadanos y, al abrirlos, se constató que contenían 704 kilos de hojas de coca y 6.000 atados de cigarrillos.

Intervino la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán en ambos hechos, ordenando la detención de las pasajeras y el decomiso del estupefaciente, como así también de la mercadería de contrabando.