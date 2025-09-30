Los jóvenes perdidos en La Caldera se habrían desviado de su camino

El lunes, dos jóvenes de 17 años, un hombre y una mujer, desaparecieron en cercanía del paraje Los Yacones, en la Caldera. La madre de la chica presentó hoy la denuncia por desaparición.

La pareja se encontraba buscando trabajo. Según informó el canal SomosSalta, la menor le habría comentado por celular a su madre que ambos habían decidido volver, pero que, debido a la crecida de un río en el camino, tomarían una vía alternativa, tras lo cual no volvió a comunicarse. Por este motivo, la madre efectuó la denuncia en la comisaría.

En este sentido, la Policía activó el protocolo de búsqueda. El operativo incluye rastrillajes, patrullas caninas y la intervención de la caballería. Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que, al desviarse del camino original, los jóvenes se perdieron.

Además, la geografía del lugar refuerza esta hipótesis, ya que se trata de un camino de difícil acceso, con senderos bifurcados, cruces de ríos y deformaciones del terreno. Por otra parte, el celular con el que se comunicaron no recibe llamadas ni mensajes, posiblemente por falta de batería o de señal.