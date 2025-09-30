Desesperada búsqueda de una pareja adolescente en las serranías de La Caldera

Por estas horas la búsqueda de una pareja menor de edad se intesifica en la zona de Potrero de Castilla, paraje La Ovejería. Se trata de las serranías de La Caldera, para el lado Norte de la Capital salteña.

Una tía de los menores contó a través de AM 840 que los menores había acompañado al abuelo, conocido como médico Yuyero de apellido Sarapura hacia los cerros, ellos decidieron bajar, pero nunca regresaron con sus familias y hasta momento no hay novedades sobre su paradero.

Los menores reportados como desaparecidos desde este lunes, tendrían entre 15 y 17 años. El joven fue identificado como Federico. La última comunicación de la pareja fue a las 19.30 horas del lunes pero debe tenerse en cuenta que es un luga con poca señal, sumado a que los chicos no conocen la zona.

Se espera que lugareños se vayan sumando a la búsqueda, ya que llevan varias horas desaparecidos.

Del abuelo se sabe que no descendió y que no estaría al tanto de la situación.